Pointa N: Koalice balancuje mezi soudržností a bojem o voliče

Nečekané jmenování zmocněnce pro euro vyvolalo spory v koalici. A ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že chce „v řádu dnů“ přidat HHC na seznam zakázaných látek. Proč to nejspíš nebude stačit?

Pointu N sepsal Adam Hecl. O konfliktu kolem nového zmocněnce píše Jan Tvrdoň.

Napětí v koalici kvůli zmocněnci pro euro

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) dnes jmenoval zmocněnce pro vstup do ERM II a přijetí eura, stal se jím ekonom Petr Zahradník. Ten by měl podle ministra pomoci s vysvětlováním, proč je přijetí maastrichtských kritérií, které jsou nezbytné pro přechod k euru, v zájmu Česka.

„Věřím, že díky novému zmocněnci budeme schopni reagovat na hlavní námitky z řad odborné veřejnosti a vysvětlit co nejvíce občanům, že co nejrychlejší plnění všech maastrichtských kritérií, k čemuž se ostatně vláda zavázala ve svém programovém prohlášení, je v zájmu Česka,“ řekl k tomu Dvořák.

Jeho nečekaný krok vnesl velké napětí do vlády. Představitelé dalších koaličních stran si stěžují, že s nimi Dvořák tuto věc neprobral. Část to má zá plácnutí do vody, někdo v tom vidí útok na