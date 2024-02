Tyto desky si Donald Trump asi neposlechne. Naštvané novinky Green Day a Ryana Adamse vypráví o americké rozdělené společnosti

Rockerskému vzdoru americké „blbé časy“ svědčí. Pop-punková kapela Green Day se nechala atmosférou doby vyhecovat ke zdařilému albu ‚Saviors‘. A rockový písničkář Ryan Adams vydal rovnou pět žánrově odlišných alb v jediném dni, a to včetně toho punkového.

Green Day se nikdy netvářili jako něco, co nejsou. Neprotestovali, když je kritika řadila k bezproblémově líbivému žánru pop punku. Ne že by občas neřešili sociální problémy. Ale spíš s odzbrojující estetikou středoškolské či kolejní kapely (bez ohledu na rostoucí věk) než se zarputilým vztekem dětí ulice. Což však neznamená, že jejich plivance netrefují ty správné husy.

Ryan Adams patří ke komplikovaným osobnostem. Netají se vážnými chronickými depresemi ani výbuchy vzteku. Donalda Trumpa v dobách jeho prezidentství častoval z pódia, za jásotu publika, přízviskem „fucking moron“. Pardon, jen přesně cituji.

První slovo se nehodí překládat, navíc ho zná každý, významu druhého nejlépe odpovídá výraz imbecil. Na plakáty svého turné v roce 2017 zase Adams tiskl krajně nekorektní Trumpovy karikatury. V písních bývá Ryan obvykle poetičtější a obecnější, nebo niterně osobní. Ale také on dokáže reagovat na rozčarování patřičně hlučně.

Nejsem součást Trumpovy agendy

Green Day zahájili svou protitrumpovskou „kampaň“ během silvestrovského pořadu New Year’s Rockin‘ Eve televize ABC. Nejen že zahráli novou osobní, apolitickou píseň Dilemma.

Zpěvák a kytarista Billie Joe Armstrong také ve vysílání obměnil text 20 let starého hitu American Idiot. Místo slova „redneck“ ve verši „I’m not a part of a redneck agenda“ („nejsem součástí téhle buranské agendy“) zřetelně opovržlivě vyhláskoval