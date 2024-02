Počty podle Andreje Babiše: co vše musíte vynechat, aby vám gripen vyšel osmkrát levněji než F-35

Vláda s premiérem a ministryní obrany z ODS objednala letouny F-35 na základě vojenského doporučení, jehož vypracování armádě zadala vláda s premiérem a ministrem obrany za hnutí ANO.

V opozici se ale ANO stalo kritikem nákupu. Andrej Babiš ve víkendovém rozhovoru pro deník Právo řekl: „Doufám, že je tam klauzule, že pokud se nebudou dodávky F-35 stíhat, půjde od toho ustoupit. My F-35 nepotřebujeme.“ Kombinoval při tom svou kritickou pozici s problémem, který se nyní reálně řeší – vývoj modernizací amerických letounů má dílčí zpoždění.

Na síti X (dříve Twitter) se následně rozpoutala přestřelka, do níž se zapojil i premiér Petr Fiala (ODS) a která přiměla Babiše k matematicky značně neortodoxní argumentaci.

„Náčelník letectva Mikulenka, který byl proti nákupu F-35 a kterého jste vyhodili v roce 2022, říká, že životní cyklus 24 letadel bude stát do roku 2069 asi 400 miliard. Vaše vláda tvrdí 322. (…) Pronájem a modernizace gripenů za 25 let by měly vyjít – i díky výhodné ceně a opci, kterou dojednal náš Martin Stropnický – na 47 miliard,“ stojí v jeho příspěvku.

Babiš ale používá čísla, která jsou z několika očividných důvodů nesouměřitelná.

Šéf ANO zaprvé zamlčuje, že uvedené cifry se vztahují k různým počtům letadel: 14 provozovaným (od Švédska pronajatým) letounům gripen a ke 24 pořizovaným letounům F-35. Zadruhé porovnává absolutní hodnotu ceny pětadvacetiletého pronájmu s nákupem a čtyřicetiletým provozem.

Do nákladnosti gripenů navíc nezapočítává