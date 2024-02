Rok od voleb očima (ne)voličů Petra Pavla: co prezident pokazil, v čem se podobá Zemanovi a čí zájmy hájí jeho přítel Kolář

„V některých věcech se snaží chovat lidsky, ale stejně mu to moc nevěřím,“ odpovídá Milan Červeňák na otázku, co rok po volbách oceňuje na českém prezidentovi.

„Třeba se mi líbilo, jak jezdil na motorce bez helmy. Zachoval se v tu chvíli individuálně a normálně lidsky. Spousta lidí to v tom sportu občas udělá. Prostě na to sedl a nazdar,“ vzpomíná na jeden z momentů posledního roku, kdy mu byl Petr Pavel sympatický.

Dnes sedmačtyřicetiletý podnikatel a milovník motorek z Vrbové Lhoty nedaleko Poděbrad je jedním z šestice respondentů, které Deník N minulý rok dlouhodobě sledoval, jak si v průběhu prezidentské kampaně vybírají svého favorita na Pražský hrad.

Většině z nich po roce od voleb imponuje především to, jakým způsobem Pavel reprezentuje Česko a že ctí ústavní zvyklosti. Nejmladší volič popisuje, že se za nového prezidenta vůbec nestydí, což se o jeho předchůdci říct nedalo. Naopak nejstarší respondentka má zase radost z návratu tradice první dámy.

Strojvedoucí ze Středočeského kraje by rád, aby prezident přinášel do veřejné debaty vícero vlastních témat, a sociální pracovník, který Pavla volil až v druhém kole, protože v tom prvním hlasoval pro Danuši Nerudovou, oceňuje například, že prezident nezapomíná na mladé lidi. Překladatelka z Brněnska si však všímá i přešlapů posledních měsíců včetně personální obměny Pavlova týmu.

„Kolář nebude žádný blbec“

V úvodu citovaný podnikatel Milan narozdíl od všech ostatních ve druhém kole prezidentské volby nehlasoval pro nikoho. V prvním kole volil Pavlova protivníka, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, u obou mu však vadila jejich komunistická minulost. A ani teď by prý nejednal jinak.

Prezidentovi Pavlovi dnes připočítává k dobru schopnost reprezentovat Česko, tím prý ale výčet kladů vyčerpal. „Nemyslím si, že má úplně osobní názory. Přijde mi, že se nechá hodně ovlivnit tím svým poradcem Petrem Kolářem a nevím, kdo všechno další tam je,“ vysvětluje rázně.

Bývalý diplomat Kolář, který od nového roku nepokračuje ve smluvní spolupráci s Hradem, avšak zůstává součástí expertního zahraničněpolitického panelu, je podle Milana člověk, který „má něco za sebou, je velmi chytrý a ví, co dělá“. „Hájí něčí zájmy, svoje zájmy. Nebude to žádný blbec. Nejsem si ale úplně jistý, že to bude prospěšné pro Česko,“ sdílí své dojmy z Pavlova „přítele po boku“.

Pocit, že se prezident nechá ovlivnit svými poradci a lobbisty, opakuje v rozhovoru ještě několikrát. Vyčítá mu ale například i údajné pokrytectví při podpisech vládních návrhů. „On řekne, že se mu to nelíbí, ale stejně to podepíše,“ popisuje s narážkou na snížení loňské valorizace penzí –⁠⁠⁠⁠⁠ tu Pavel sice podepsal, zmínil ale, že pokud by se na Ústavní soud neobrátilo hnutí ANO, učinil by tak sám.

Za další problematické téma, kterého si v posledním roce všiml, pak označuje Benešovy dekrety a to, že na prezidenta podle něj tlačí lobbisté. „Nemám to úplně stoprocentně načtené, ale hodně mě zaráží, co se říká v kuloárech o prolomení Benešových dekretů,“ říká Milan. „Samozřejmě na něj tlačí lobbisté. Nemám