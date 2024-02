„Svět je teď ve špatném stavu.“ S filozofem Karfíkem o Trumpovi, Sókratovi i hrozbách twitterové demokracie

Filozof Filip Karfík se věnuje nejen moderní filozofii, ale i dějinám té antické. V rozhovoru s Deníkem N se zamýšlí třeba nad tím, jak by Sókratés hodnotil dnešní svět, napjatou mezinárodní situací nebo nad tím, co způsobují sociální sítě. „Mám dojem, že i v důsledku změny komunikačních prostředků se ústavní uspořádání západních společností otřásá v základech,“ míní.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jak Filip Karfík hodnotí současné dění ve světě.

Co by mohlo hrozit, kdyby se Donald Trump znovu stal prezidentem.

Jaká jsou úskalí sociálních sítí a umělé inteligence.

Co podle filozofa ohrožuje demokracii.

Zda v západním světě vládne myšlenkový hédonismus.

V jakém stavu je podle vás tento svět?

Není to dobré. V posledních letech je svět určitě ve špatném stavu.

Slyšela jsem o tom nedávno mluvit Danu Drábovou. Řekla, že tento svět není v pěkném stavu, ale abychom to zkusili brát tak, že svět nejsou jen velké dějiny, ale i jednotlivé malé příběhy. To mi připadá jako takový pokojný vztah k životu. Jak to máte vy?

To je dobré, ano. A myslím, že lidem v České republice se pořád žije relativně dobře. Jsme svobodná společnost.

Hlavní problém je asi obava z toho, co může přijít. Mám dojem, že lidé u nás i v celém západním světě jsou hrozně znejistění, protože neexistuje stabilita, na jakou jsme byli zvyklí. Je tu jakási dezorientace, a to v politice vnitřní i mezinárodní, v otázce klimatu…

Které z těchto otázek trápí vás?

Mě samozřejmě nejvíc trápí