Cermat zaplatil ředitelovu synovi přes 80 tisíc. Část peněz středoškolákovi „přefakturovali“ přes firmu

Nezletilý syn ředitele Cermatu Miroslava Krejčího podle zjištění Deníku N dostal loni od státní organizace, kterou vede jeho otec, celkem přes 80 tisíc korun. Podílel se i na práci na elektronickém systému na přihlašování na střední školy, za to ale podle ředitele honorář nedostal.

Deník N už informoval o tom, že nezletilý syn ředitele Krejčího vytvořil pro Cermat aplikaci Tau (Trénuj a uč se) na procvičování přijímacích testů na střední školy. Krejčí tehdy svůj krok zdůvodňoval především úsporou.

„Na začátku června jsem přišel domů s tím, že máme na webu Cermatu prehistorickou aplikaci na procvičování testů a platíme 80 tisíc jen za její podporu,“ řekl loni v listopadu Deníku N. „Popsal jsem svůj plán, že už nechci firmě tuto podporu platit a raději nechám udělat novou aplikaci. Syn se nabídl, že by ji udělal,“ dodal.

Ředitelovu synovi následně Cermat za práci na nové aplikaci vyplatil 30 tisíc korun. Krejčí starší nyní Deníku N přiznal, že jeho syn tyto peníze nedostal od státní organizace přímo, nýbrž přes další firmu.

„Moje účetní mi oznámila, že neexistuje způsob, jak dostat do majetku softwarové dílo vytvořené na dohodu, a požaduje, aby na to dostala fakturu. Tak jsem hledal, jak to může čerpat na fakturu, a sehnal jsem si firmu, která