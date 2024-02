Vývoj bojů (708. den): Dopis na rozloučenou? Generál Zalužnyj popsal, jak mohou Ukrajinci vyhrát válku

Zalužnyj popsal, jak mohou Ukrajinci znovu získat převahu ve válce.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 1. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Může to být jeho poslední veřejný projev v pozici náčelníka ukrajinských ozbrojených sil. Generál Valerij Zalužnyj ve čtvrtek zveřejnil esej, ve které popsal, co potřebují Ukrajinci k tomu, aby úspěšně vedli válku proti ruskému agresorovi. Dokument je dostupný i v angličtině, ve zkrácené verzi generálův komentář vydala americká CNN.

Zalužnyj tak učinil pár dní poté, co se začalo velmi intenzivně debatovat o tom, že by ho mohl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyměnit. To je ve válce relativně běžná věc – britský premiér Winston Churchill během druhé světové války měnil svého náčelníka generálního štábu dvakrát – v případě Ukrajiny to ale vzbuzuje velkou pozornost.

Zalužnyj, který vede armádu od roku 2021, ji pomohl zmodernizovat a ubránit se prvotnímu ruskému útoku, ale tento post přerostl. Jeho popularita je vyšší než Zelenského a spekuluje se, že se prezident bojí, že by ho mohl vyzvat v případných prezidentských volbách.

Zalužnyj podobnou esej publikoval v listopadu, kdy ji vydal Economist. Zelenskyj se tehdy údajně rozzlobil. Podle něj zveřejnil více z ukrajinské strategie, než měl.

Tentokrát se zdá, že byl generál opatrnější, přesto stojí za to si projít, jak současnou situaci chápe. Ve zkratce lze napsat, že vidí v podstatě jednu cestu, ve které může mít Ukrajina výhodu: