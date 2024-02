Na prodej byla pouze plná peněženka. Proč Čepro koupilo Robin Oil za 4,5 miliardy?

Co stát dostane za 4,5 miliardy korun?

Částka, za kterou společnost Čepro koupila konkurenční síť Robin Oil, v posledních dnech veřejným prostorem silně rezonovala. Státem vlastněný distributor paliv za 4,5 miliardy korun získá 75 čerpacích stanic. Ty přidá k vlastním 210 prodejním místům, které provozuje pod obchodní značkou EuroOil. Mimo to ale získá i další aktiva, která ve firmě podnikatele Jiřího Zoubka byla. Jejich hodnota byla přitom při oceňování celé společnosti klíčová.

Předseda představenstva společnosti Čepro Jan Duspěva na tiskové konferenci s odkazem na závazek obchodního tajemství nijak nekomentoval ani nepopřel výši transakce. Ta podle deníku E15 dosáhla 4,5 miliardy korun.

Utajení částky bylo požadavkem prodávajícího dosavadního majitele Jiřího Zoubka. Ten se nově díky prodeji sítě čerpacích stanic stal jedním z nejbohatších Čechů.

O možnosti prodeje jeho čerpacích stanic se spekulovalo již v minulosti, zájem měl mít podle E15 i polský Orlen. Z transakce ale podle informací deníku sešlo kvůli stavu sítě čerpacích stanic.

V čem byla cena kontroverzní?

Robin Oil je běžným prodejcem paliv, nevlastní rafinerie ani rozsáhlou velkoobchodní distribuční síť, která by generovala dodatečné zisky nebo otevírala nové trhy. Některá média tak upozorňovala na to, že Čepro fakticky zaplatilo 60 milionů za jednu čerpací stanici. Na to v pátek reagoval Jan Duspěva, který přiblížil, co všechno bylo součástí transakce.

Cenu za Robin Oil především