Americký deník: Kdo se bojí Taylor Swift? Love story zpěvačky a hráče amerického fotbalu děsí volební stratégy

Zpěvačka roku Taylor Swift začala chodit s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem. Co na začátku mohlo působit jako popkulturní banalita, se postupně proměnilo v love story roku, kterou hltají miliony lidí nejen v Americe. A dost možná i vy.

Není událost, kterou by najednou sledovalo tolik Američanů dohromady, jako je Superbowl. Americký fotbal, většinovému českému publiku včetně mě značně nesrozumitelný sport, je pro Američany národní láskou. Hrají ho tu všichni na všech úrovních, od taťky házejícího si šišatý míč se synem před domem přes školní týmy a soukromé kluby až samozřejmě po tu nejvyšší ligu. Zápasy vysokoškolských nebo ligových týmů dokážou s přehledem naplnit obrovské stadiony, dobré lístky stojí stovky dolarů, fandovství k vybranému týmu bere leckdo závazněji než manželství, o jehož ukončení se přece jen dá uvažovat.

No a Superbowl je finále té nejvyšší celonárodní ligy, kdy se utkají dva nejlepší americké týmy toho roku. Jejich hráči jsou hvězdy, jejichž jména i čísla dresů miliony lidí ten den hrdě nosí na tričkách a dresech.

Každoročně je nejsledovanější událost nejen tento zápas, ale všechno kolem něj. Kamarádi už dopředu plánují setkání, na kterých finále sledují společně. Když jsme minulý rok poprvé organizovali Superbowl party u nás doma my, bylo to pro nás z hlediska zapadnutí do amerického života