Co se nyní děje v tendru na jádro? Vysvětlujeme zvrat soutěže za stovky miliard

Vláda před několika dny překvapivě oznámila, že v tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany už nepočítá s americkou firmou Westinghouse. Závazně teď navíc poptává hned čtyři reaktory, z nichž dva by měly vyrůst v Temelíně. Co to znamená? Odpovídáme na základní otázky.

Soutěž na nový reaktor v Dukovanech se oficiálně spustila koncem listopadu roku 2022. Do hry o největší veřejnou zakázku v moderní české historii se přihlásil kanadsko-americký koncern Westinghouse, korejská polostátní společnost KHNP a EDF, kterou plně vlastní francouzský stát.

Soutěž vypsala česká polostátní energetická společnost ČEZ. Koncem loňského října firma od trojice uchazečů obdržela finální verze nabídek a do půlky letošního února měla státu předložit jejich vyhodnocení. Vláda pak měla vše do 50 pracovních dnů posoudit a určit konečné pořadí.

Fialův kabinet ale do průběhu soutěže překvapivě zasáhl. Oznámil, že se podmínky mění. Dosud platilo, že stát závazně poptával jeden nový blok v Dukovanech. Uchazeči k tomu měli nezávazně připravit také nabídky na tři další reaktory – jeden v Dukovanech a dva v Temelíně. Nyní ale stát čtyři reaktory poptává rovnou závazně.

Na základě předložených nabídek pro tuto novou fázi vláda oslovila pouze Francouze a Korejce, kteří mají do 15. dubna možnost předložit novou závaznou nabídku na čtyři bloky. Do konce května by ČEZ měl Fialovu kabinetu odeslat analýzu nabídek, do konce června pak vláda vyhlásí vítěze, s nímž by se v březnu roku 2025 mohla podepsat smlouva.

Dosavadní harmonogram se tím posouvá o tři měsíce. Podle vlády by to nicméně nemělo ohrozit termín plánovaného spuštění prvního nového bloku Dukovan, který se má ve zkušebním provozu rozjet v roce 2036.

Proč nebyl osloven Westinghouse?

„Společnost Westinghouse nedodržela