Holub podezřelý ze špionáže pro Čínu je na svobodě. Vyšetřovali ho osm měsíců

Osm měsíců strávil v zajetí kvůli podezření ze špionáže, ale dnes konečně roztáhl křídla – a není to myšleno obrazně. Je totiž holub. Indičtí policisté konečně vyšetřili, že opeřenec nešpehoval pro Čínu, a vypustili ho na svobodu. Nebyl to první ptačí podezřelý. A pravděpodobně ani poslední.

Fotografie ho zachycuje, jak se ve vzduchu dává do letu a záda a rozprostřené peří na křídlech mu zalévá slunce; soustředěně ho přitom pozoruje kníratý muž v bílé košili s logem BSPCA.

Trampoty vyfoceného holuba ten snímek vystihuje možná lépe než slova, ale přesto: šedý pták, který se dnes rozletěl vstříc svobodě, toho za poslední rok zažil tolik, že by jiným holubům mohl vyprávět.

Kroužky a znaky

BSPCA je zkratka Bombajské společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech (Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals): bývalý název charitativní organizace, která se už od 70. let 19. století stará o zvířata v potížích. Dnes už se jmenuje jinak, ale sídlo má pořád tam, kde předtím: v nejlidnatějším indickém městě Mumbaí, dříve Bombaji. Provozuje veterinární nemocnice a sanitky, útulky, dohlíží na městské zvířecí populace a tak dále. A ve svých voliérách poskytuje útočiště také nalezeným zraněným nebo nemocným ptákům.

Holub, kterého dnes z jedné z těch voliér vypustila, byl také nalezenec. Ale netrpěl ani chorobou, ani poraněním.

Před osmi měsíci ho na severovýchodě metropole objevili policisté. A vzbudil v nich podezření. Nešlo ani tak o dva kroužky, hliníkový a měděný, které měl pták připevněné kolem nohy. Policisté zbystřili kvůli něčemu jinému: pod jeho křídly objevili