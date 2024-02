Suchý únor je pozoruhodný způsob, jak zvýšit inteligenci národa, říká psychiatr Nešpor

„Na konci zimy bývají lidé vyčerpaní, máme méně slunce. Životní energie je, marná sláva, v únoru na minimu. A do této situace pouštět alkohol, který organismus vyčerpá ještě víc, by byl čirý nesmysl,“ říká psychiatr Karel Nešpor, který se specializuje na léčbu návykových nemocí. V rozhovoru s Deníkem N hodnotí, jak jsou na tom Češi s alkoholem v porovnání se zbytkem Evropy. Popisuje také, jak probíhá léčba závislosti. Přinášíme přepis podcastu Studio N.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda má smysl dodržovat Suchý únor.

Proč přichází bažení i po nealkoholickém pivu.

Proč se Češi přesouvají ke „krabicovému“ alkoholismu.

Jak probíhá léčba závislosti.

Jaké rituály Karel Nešpor praktikuje s vyléčenými alkoholiky.

Pijete alkohol?

V roce 1984 jsem chtěl vyzkoušet, jaké je to rok abstinovat, abych mohl být vůči pacientům hodnověrnější. No a rok uplynul a já jsem zjistil, že nemám důvod, proč bych měl pít roztoky z plesnivého ječmene nebo shnilého ovoce.

A čím si přiťuknete na narozeniny?

Já si neťukám. Lze samozřejmě pozdvihnout šálek čaje, ale to je úplný nesmysl. Mně by se ten čaj akorát vylil.

Vy si nemyslíte, že jsou tyto rituály důležité?

Já si myslím, že pro řadu lidí je to víceméně zdůvodnění toho, proč se chovat iracionálně.

Jaké nejsilnější motivace vedou člověka k rozhodnutí přestat pít alkohol?

Člověk by si myslel, že tady žije v nějaké alkoholové bažině. Pravda, ty problémy tu jsou a jsou velké. Nicméně šestnáct procent dospělé populace podle výzkumu kolegy Ladislava Csémyho a spolupracovníků nemělo poslední rok ani kapku alkoholu. Bohužel ale tento výzkum neříká, proč ten alkohol nepijí.

Pojďme se to i tak pokusit trochu prozkoumat.

Zaprvé v tom budou těhotné nebo kojící ženy, tam je to projev jejich odpovědnosti vůči potomkům. Dále máme velkou skupinu lidí, kteří berou léky, jež se s alkoholem nesnášejí – často je berou dlouhodobě a pochopitelně smíchat to s alkoholem by bylo hazardování se zdravím.

A máme tu i lidi, kteří s alkoholem měli problém a rozhodli se s ním úplně přestat. Když je někdo závislý, je tam ale jedna ošidná věc, a tou je