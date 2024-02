Systém jsme doprogramovali až v pondělí, řekl Krejčí. A přiznal další problém. Školy zatím neuvidí přílohy k přihláškám

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí tvrdí, že v pátek by se zpožděním měl začít fungovat nový elektronický přihlašovací systém na střední školy a víceletá gymnázia. Deníku N ale přiznal, že ředitelé v něm ze začátku neuvidí vše, co vidět mají. Tato část systému se totiž bude teprve dodělávat, a to i přesto, že už v noci na čtvrtek měl být systém spuštěný naostro. Testy se navíc dělaly až na poslední chvíli.