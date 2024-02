„Nevěděl jsem, že v tom bonbonu něco je.“ Odborníci varují před výrobky s HHC, dostupné jsou volně v automatech

Látka HHC je v Česku dostupná například v podobě gumových medvídků, bonbonů či sušenek. K dostání je nejen na internetu, ale i v automatech obchodních center, tudíž je volně dostupná nejen dospělým, ale také dětem.

Některé děti nebo mladiství přitom ani neví, že užívají sladkosti s obsahem psychotropní látky. „Byli jsme s kamarády večer venku a nabídli mi nějaké bonbonky, že si mám dát. Tak jsem vůbec neváhal a nabídl si. Všichni se ale najednou začali smát. Pak mi řekli, že v tom bylo to HHC,“ popisuje šestnáctiletý chlapec, který se Deníku N svěřil pod podmínkou anonymity.

„Je to hrozné hlavně v tom, že ten stav najíždí až za hodinu, takže se lze lehce předávkovat. Další můj kamarád mi také vyprávěl, že s klukama byli na nějaké chatě a na stole našel nějaké bonbony. Snědl jich tak pět. Nevěděl, co jí. Asi za hodinu ho to úplně vyplo,“ dodal mladík. Jeho spolužáci a známí kupují cukrovinky s obsahem HHC v automatech v Uherském Hradišti nebo v Hodoníně.

Po požití HHC do nemocnice

„Docela by mě zajímalo, jak se těmto prodejcům spí, když vidí, co se děje,“ říká Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice. Právě sem se totiž od začátku letošního roku dostalo už šest dětí, které měly po požití medvídků s obsahem látky HHC vážné zdravotní potíže. Čtyři z nich už jsou doma, dvě zůstávají hospitalizované, jedno z nich na jednotce intenzivní péče.

„U některých trvá bezvědomí