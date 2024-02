Volání po krvi považuji za předčasné, není to fatální selhání, hodnotí Bek nefunkční přihlašování

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak ministr Mikuláš Bek hodnotí to, že systém pro přihlašování uchazečů na střední školy nezačal fungovat.

Zda bude požadovat odchod ředitele Cermatu.

Jestli vnímá i svou vlastní politickou odpovědnost.

Jak dopadne aktuální situace na samotné uchazeče a jejich rodiče.

Jak vidíte celou situaci z pozice ministra školství? Veřejnost čekala na spuštění, a systém nefunguje, běžet by měl až z pátku na sobotu.

Jsem samozřejmě velmi nerad, že dochází ke zpoždění spuštění systému. Na druhou stranu je důležité, že se na chybu přišlo dříve, než uživatelé začali do systému nahrávat data.

Vývojáři teď pracují na nápravě problému, pak musí být systém otestován a já zatím nevím, jestli bude spuštěn v řádu hodin, nebo až během zítřejšího dne nebo večera. To závisí na tom, jak rychle bude postupovat technické řešení problému i testování.

Teď je důležité, abychom problém rychle vyřešili, systém co nejrychleji spustili. A pak se můžeme věnovat analýze příčin, proč k chybě došlo.

Nemělo se na to přijít dříve? Ředitel Cermatu mi řekl, že by se na to dalo přijít, ale nebylo dost času na testování. Nemělo se s tím tedy počkat?

Termín byl stanoven vyhláškou a je navázaný na celou řadu dalších činností. Je samozřejmě pravda, že by mohl tester přijít na problém dřív. Z nějakých důvodů na něj nepřišel. Nevím z jakých.

Nejsem programátor ani informatik, nepochybně budeme mít k dispozici podrobnou zprávu pana ředitele Cermatu o příčinách zpoždění. Dokud ji nebudeme mít na stole, nedokážu posoudit, jakým způsobem se dalo chybě předejít. To je otázka pro pana ředitele Krejčího.

On tvrdí, že je to tím, že nebyl dostatek času. Proto se ptám, jestli se třeba rok nemělo počkat.

To je odpověď pana ředitele Krejčího, kterou nedokážu více komentovat. Já jsem přesvědčen o tom, že