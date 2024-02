„I maličká chybička dokáže vše zhatit.“ Šéf Cermatu přiznal, že systém k přijímačkám není hotový

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč nefunguje elektronický systém přihlášek na střední školy?

Proč se na chybu v systému nepřišlo dříve?

Je už opravena?

Je celý elektronický systém včetně rozřazování studentů dokončen?

Prodlouží se lhůta pro studenty na přihlašování na střední školy?

Přihlásit se na střední školy elektronicky není možné. Co se přesně stalo, že systém nefunguje?

V rámci posledních večerních testů jsme přišli na to, že v systému je chyba, která se týká nahrávání některých příloh, a byť ji programátoři přes noc opravili, byl to nakonec poměrně rozvětvený zásah do systému.

Proto jsem se rozhodl, že ještě