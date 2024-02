Zkoumala historii bezdětnosti: „Touha vyhnout se dětem není nová. Lidé se je snaží nemít stejně dlouho, jako se je snaží mít“

Aktivní snahy o bezdětnost nebo omezování počtu dětí můžeme napříč historií sledovat v různých kulturách po celém světě. „Není to fenomén, který začal s antikoncepční pilulkou nebo s feministickým slovníkem,“ tvrdí historička a autorka Peggy O’Donnell Heffington.

Ve své nové knize popisuje evropskou i americkou historii bezdětnosti a hovoří o různých důvodech, které ženy v průběhu historie od mateřství odrazovaly. Zároveň ale dodává: Mnohé z nich nepřestaly být aktuální ani v 21. století.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Z jakých důvodů se ženy v minulosti rozhodovaly nemít děti?

Kterými metodami svou plodnost kontrolovaly před vyvinutím moderní antikoncepce?

Proč vznik nukleární rodiny podle všeho vedl k poklesu porodnosti?

Jak se postupně měnila role, kterou v bezdětnosti hrály environmentální důvody?

A lze vůbec nad rozhodnutím, zda mít, nebo nemít děti, přemýšlet jako nad opravdu svobodným?

Začnu citací z úvodu vaší knihy: „Pro ženy s dětmi máme termín ‚matka‘. Pro ženu bez dětí nemáme jiný výraz než ‚žena bez dětí‘; můžeme ji pojmenovat jen popisem toho, co nemá nebo čím není.“ Přiznám se, že jsem si to doposud nikdy neuvědomila – ani v češtině a slovenštině, které používám denně, takový výraz neexistuje. Proč myslíte, že tomu tak je? Máte nějakou teorii?

Myslím si, že se v tom odráží síla očekávání, že se žena dostane do životní fáze, kdy se stane matkou. Není to zkrátka něco, co mnoho žen zažije, je to očekávání: Jste dítě, jste mladá žena, jste matka.

Proto jsme nevytvořili alternativu dokonce ani z hlediska jazyka – a je pro mě velmi zajímavé slyšet, že to platí i pro češtinu a slovenštinu. Nemáme dvě kategorie dospělých žen, z nichž jedny bychom nazývali matkami a druhé nějakým zcela jiným slovem. Buď jste matka, nebo „nematka“, „žena bez dětí“. Což naznačuje, že je toto očekávání do kultury a společnosti natolik zakořeněné, že jsme jiné slovo ani nepotřebovali.

Vy ovšem ve své nové knize mluvíte o tom, že je tento předpoklad mylný: Už v minulosti existovaly ženy, které se z různých důvodů rozhodly děti nemít. Osobně mě vaše kniha zaujala zejména proto, že mám pocit, že v současné debatě – alespoň té české – se na tento fenomén často díváme jako na poměrně nedávný, spojujeme ho s feminismem a moderními antikoncepčními prostředky. Dokázali bychom tedy při pohledu do minulosti říci, odkdy si ženy doopravdy začaly vybírat i život bez dětí?

Když jsem knihu začala psát, něco podobného mi řeklo hned několik lidí: „Jak můžeš psát o dlouhé historii ‚nemateřství‘? Nezačalo to být možné až v roce 1952, kdy přišla hormonální antikoncepce? Nebo v šedesátých letech, kdy na scénu přišel feminismus druhé vlny?“ Tehdy jsem si uvědomila, že to v knize musím pojmenovat velmi jasně: Ve skutečnosti je to dávný fenomén. A nezačal s antikoncepční pilulkou nebo s feministickým slovníkem, který podporoval různé životní styly.

Nakonec jsem se tedy už v první kapitole rozhodla podívat do daleké historie již od starověku. Zmiňuji se o metodách, které ženy už tehdy používaly, aby omezily svou plodnost. Zkoušely toho opravdu mnoho, něco fungovalo lépe, něco zase hůř. Ale jejich kreativita – stejně jako skutečnost, že podle moderní vědy by mnohé z těchto metod alespoň někdy fungovaly – na mě opravdu udělaly dojem!

Jaká metoda vás zaujala nejvíc?

Ze starověkého světa je to například metoda, při které se ženy snažily zamezit těhotenství polovinou citronu. Používaly jej jako