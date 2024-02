Začíná Malá inventura. Festival nového divadla vyhlíží praskliny v naší imaginaci

Program festivalu připravil umělecký ředitel Malé inventury Petr Pola s dramaturgyní Karolinou Plickovou. „Pozorujeme rozrůstání prasklin v krajině, v identitě, v systémech, které se zdály být nezviklatelné. Sledujeme linie těchto prasklin, které se vinou a rozpukávají na nečekaných místech, a zkoušíme z jejich tras číst přítomnost a věštit možné podoby budoucnosti,“ říká Karolina Plicková. „Buďme hledači prasklin, detektivové podprahových vrstev a skrytých zdrojů,“ dodává Petr Pola.

Festival Malá inventura rozvíjí uměleckou diverzitu, napomáhá zviditelňovat společensky i umělecky aktuální problémy a spoluutváří mapu nezávislého divadla v České republice. Festival letos zahájí udílení cen Česká divadelní DNA, které se předávají každé dva rokyna počest výrazným osobnostem a počinům v oblasti nového divadla a živé kultury.

V rámci letošního ročníku se představí řada etablovaných divadelních skupin, umělců i umělkyň, kteří přinášejí na českou scénu svěží vítr i nečekané zážitky. K vidění bude například Dušan David Pařízek (Moskoviáda), Handa Gote Research & Development (Třetí ruka), Pomezí (Climax), Depresivní děti touží po penězích (Modrovous revival), Temporary Collective (GEO), Jan Mocek (Happy Hour), formace PYL (How to Just Do It), Miřenka Čechová (IRIS), Daniela Špinar (Objal mě bůh a nic), Tereza Lenerová (Rukavičkářské závody) nebo Janek Lesák a Natálie Preslová (Šmejdi útočí).

„Těšíme se opět na společná setkání, živý networking, sdílení nápadů a nové spolupráce doma i v zahraničí. Do Prahy zavítá na 130 hostů, několik zahraničních delegací z řad uměleckých ředitelů či dramaturgů. Právě pro ně máme letos připravený i PerformanceBus, unikátní divadelní výlet mimo hlavní město do Valdštejnské lodžie v Jičíně. A nebude chybět ani oblíbená burza projektů. Malá inventura – to je 180 účinkujících prezentujících současné formy nového divadla nejen pro zahraničí, ale také pro regiony České republiky. A nezapomeňte, že se festival dále koná v průběhu roku v dalších šesti českých městech,“ vysvětluje ředitelka Malé inventury Adriana Světlíková.

Více na: www.malainventura.cz