„Nejdůležitější je rozhýbat pracovní trh.“ V koalici řeší, co vybrat z návrhů ekonomických poradců

Národní ekonomická rada vlády (NERV) na konci ledna zveřejnila 37 nových opatření, která by měla pomoci českému hospodářství. Vláda si z nich chce vybrat jen část. Napříč koalicí se přitom nejvíce diskutuje o zjednodušení výpovědí z práce. Zástupců vládních stran jsme se ptali na to, jaké další změny by kabinet Petra Fialy mohl do konce volebního období stihnout.