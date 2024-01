Změny v Dánsku: země, která zakázala burky a hájila svobodu slova, teď zakázala pálení koránu

Rok 2023 byl jak pro Dány, tak pro Švédy velmi turbulentní. V ulicích velkých měst se konalo hned několik demonstrací proti islámu, na kterých účastníci pálili korán. Hned v několika případech to vedlo i k násilným potyčkám odpůrců islámu se členy místní muslimské komunity.

V Dánsku už policie u takových událostí musela zasahovat několikátý rok po sobě. Ve známost v souvislosti se zapalováním pro některé lidi svaté knihy vešlo především jméno Rasmuse Paludana, opakovaně odsouzeného za rasistická vyjádření. Do Švédska dokonce Paludan dostal zákaz vstupu; i tam totiž minimálně jednou tento čin na demonstraci provedl.

Svoboda slova vs. svoboda náboženství

„Chápu, že je to problematické, ale bavíme se o knize v sekulární zemi. Pokud sem lidé přijdou a chtějí tady žít, musejí čekat, že máme jiné hodnoty. Mě pálení bible neuráží. Navíc šlo o knihy, které si demonstranti sami koupili, měli by mít právo si s nimi dělat, co uznají za vhodné,“ řekl Deníku N Steffen Larsen, člen dánské parlamentní strany Liberální aliance, jeden z těch poslanců, kteří hlasovali proti přijetí zmíněného zákona.

V opozici k zákonu stály především strany, které se už dříve ve svých programech vymezovaly vůči imigraci, tedy opoziční Dánská lidová strana, Liberální aliance, Konzervativní strana a Dánští demokraté. S návrhem nesouhlasilo ani několik členů vládní pravicové strany Venstre.

„Začínáme tím, že zakazujeme pálit knihu, kterou si někdo koupil za svoje peníze. Jestli se budeme i nadále podřizovat náboženství, brzy můžeme na svobodu slova zapomenout,“ kritizovala zákon v parlamentu Inger Stojberg, předsedkyně Dánských demokratů, která byla v minulosti odsouzena za nelegální rozdělování manželských párů žádajících o azyl z pozice ministryně pro migraci.

Za zákon se v parlamentní debatě postavila premiérka Mette Frederiksen: „Během posledních pár týdnů jsem