Tužka, papír, cédéčko. Většina lékařů si stále mezi sebou vyměňuje dokumentaci pacientů. Ministerstvo zdravotnictví nyní slibuje změnu. Do konce příštího roku se musí všichni lékaři připojit k jednotnému systému, jinak nebudou moci fungovat. „Musíme to stihnout, bez toho bychom přišli o všechny evropské peníze,“ říká v rozhovoru nový šéf Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn.

Papírové lékařské zprávy zmizí do konce příštího roku, pro doktory to bude povinné, říká šéf projektu

Na co se v rozhovoru ptáme:

Kdy budou mít pacienti k dispozici digitalizované lékařské zprávy?

Jak chce stát přimět soukromé lékaře, aby se do systému zapojili?

Nehrozí, že digitalizace dopadne podobně jako neúspěšný a drahý systém IZIP?

Jak dlouho ještě budou lidé obcházet lékaře s výsledky vyšetření na papíru nebo s rentgenovými snímky na CD?

Datum je jasné. Na digitalizaci čerpáme peníze z Národního fondu obnovy a tam je pevné datum. Koncem roku 2025 musíme mít celou digitalizaci zdravotnictví hotovou. Tedy je nutné mít vysoutěženy všechny dodavatele a aby projekt běžel v pilotních programech.

Digitalizace ve zdravotnictví probíhá už více než 12 let a většina komunikace se stále zprostředkovává přes papíry. Jeden lékař neví o vyšetření, které udělal ten druhý, dokud mu to pacient nepřinese. Co když se to opět nestihne? Nebo to nebude fungovat?

Musíme to stihnout. EU připouští, že pilotní fáze se může ještě protáhnout do první poloviny roku 2026. To je úplná hrana. Kdyby se to nestihlo, Česko by přišlo o peníze nejen na tento projekt, ale i na ostatní dotační programy v rámci Národního fondu obnovy.

Podmínkou tedy je, aby celý systém fungoval. Zástupci Evropské komise vyzkouší, jestli fungují elektronické žádanky, propouštěcí zprávy, výsledky laboratorních vyšetření a podobně. A pokud fungovat nebudou, bude problém.

Takže na konci příštího roku už nebudou ve zdravotnictví existovat papíry?

My je nemůžeme úplně zrušit. Někteří starší lékaři mi řekli, že kdybychom úplně odstranili papírovou komunikaci,