Miloval rock a Jamese Browna, měl smysl pro humor a mírnou, přátelskou náturu: to byl Hiroši Učida očima svých známých. Dokud na smrtelné posteli neprozradil: „Chci zemřít jako Satoši Kirišima.“ Z vetchého umírajícího muže se vyklubal jeden z nejhledanějších zločinců v Japonsku. A zjevně i mistr úniku, protože žil úřadům přímo pod nosem bezmála půl století. Jeho odhalení vzbudilo senzaci. Ale jak to dokázal? A opravdu to je on – ten Štír, který v bouřlivých 70. letech rozséval bomby a teror?