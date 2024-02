Chci investovat. Kam se vyplatí ukládat peníze? Ptáme se čtyř odborníků

Úrokové sazby nahrávají dluhopisům, i akcie si stále vedou dobře. Co ale investice do komodit nebo například bitcoinu? Čtyři odborníci v anketě odpovídají na to, do čeho byste měli investovat, pokud to chcete dělat pravidelně a dlouhodobě (deset let a více) a jak si poskládat portfolio, jste-li konzervativní, nebo naopak smělý investor.