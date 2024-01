Agrese a radikalismus ve společnosti stoupají, upozorňuje vítězná fotografie Czech Press Photo ze soudu s Tušlem

Muž má na sobě červené tričko s obrázkem česko-slovenské federace a nápisem „Navždy spolu“ a urputný výraz ve tváři poloskrytý za rozcuchanými dlouhými vlasy a plnovousem. Z obou stran jej drží policisté, naopak jedna z jeho spolubojovnic ho drží za triko a snaží se zabránit tomu, aby ho odvedli.

Fotografie Romana Vondrouše z České tiskové kanceláře, která se stala letošní fotografií roku v soutěži Czech Press Photo, mluví sama za sebe.

Jde o momentku ze série Výtržnosti u soudu, která zachycuje cosi nadčasového, co už delší dobu zmítá českou veřejností a opět to vyhřezlo například i na aktuálních spanilých výjezdech Víta Rakušana do českých regionů. Zlobu nepříjemně velké části společnosti na české politiky a další veřejné představitele, kterou často vydatně krmí právě dezinformátoři.

Na pečlivé kompozice není čas

Fotografie Romana Vondrouše vznikla loni v červenci u Obvodního soudu pro Prahu 8, kde byli souzeni dezinformátoři Patrik Tušl, Tomáš Čermák a Zdeněk Masár. Ti během covidové pandemie na přelomu let 2021 a 2022 pronásledovali šéfa České lékařské komory Milana Kubka. Čekali na něj na ulici, posílali mu výhrůžné dopisy a videa s útoky na něj umisťovali na YouTube.

„Proč nutíte lékaře a děti, aby se očkovali? Můžete nám odpovědět, ať diváci uvidí, jak jste arogantní? Pane Kubek, to jste taková