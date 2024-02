Zná jej asi každý zájemce o zoologii u nás – je autorem zdařilého určovacího atlasu na obojživelníky a plazy ČR, hlavním editorem dílu Plazi ze základní odborné referenční série Fauna ČR a sepsal i díl o těchto skupinách pro populární řadu Svět zvířat. Zpráva o tom, že Jiří Moravec vydal novou knihu, mě zastihla hned poté, co jsem koncem léta přiletěl na sedmitýdenní výpravu do Bolívie. Kolegovi Jiřímu jsem se ozval; přestože se právě chystal na expedici do Brazílie, začala jeho odpověď slovy: „Bolívie je nejlepší!“ Moc mě proto těší, že tato polozapomenutá – a o to více fascinující země – dostala v jeho knize náležitý prostor. Vždyť kde jinde hledat neznámé tvory než ve skoro neznámé zemi?

Právě tento akcent na zapomenuté či dosud neznámé prostupuje celým dílem – neváhám použít takového označení; kniha takové kvality (obsahové i formální, viz dále) i kvantity (přes půl tisíce stran velkého formátu) si to jednoznačně zaslouží.

Už jeho předešlá Procházka amazonským pralesem z roku 2009 byla informačně nabitým a mimořádně čtivým vyprávěním o tom, co potkává badatele, který se vrhne do těch nejméně probádaných zákoutí lesů a houštin Jižní Ameriky.

Nejen Amazonie

Z povrchních popisů v médiích u neznalého laika snadno vznikne dojem, že Amazonie je ta „jediná správná“ jihoamerická příroda, která stojí za pozornost a za ochranu – jako by snad ani jiné lesy nebyly. Ani jedno z toho už nemůže být dál od pravdy. Jak Jiří ukazuje v obou knihách, Jižní Amerika nabízí dechberoucí pestrou škálu mnoha typů lesa, od nížinných po ty v andských výšinách; často stačí i malé rozdíly v geologickém podloží a ty se promítnou do odlišné vegetace a na ni navazující rozličnou faunu. Typů lesů je tolik, že bych se nedivil, kdyby od Jiřího po pár letech přistála na pultech knihkupectví další kniha z Latinské Ameriky – ani po dvou objemných dílech není téma vyčerpáno.

Stejně dál od pravdy nemůže být ani druhý zmíněný aspekt, ten ochranářský. Mediální omílání „plic planety“ vede k dojmu, že