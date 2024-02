Život a doba Alžběty II.: jak se změnil svět za jejího vládnutí?

Královna Alžběta II. během dlouhých 70 let vládnutí a ještě delšího života zažila mnohé: vzestup a pád Třetí říše, začátek i konec studené války, rozpad Britského impéria, vstup i vystoupení Británie do EU, pád Berlínské zdi a socialismu v Evropě i nástup technologií či vzestup klimatické krize. Jaký byl svět v únoru 1953, kdy přebrala žezlo po svém zesnulém otci, králi Jiřím VI.? Jaké světové i domácí události definovaly každou dekádu její vlády? Jak proměnila přístup monarchy k poddaným? A co opomněl seriál Koruna? Na to a mnoho dalšího odpovídali v nové epizodě podcastu Romancov & spol. politický geograf Michael Romancov a Anita Haas Mejzrová.