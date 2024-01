Zbourali mešitu a postavili chrám. S expertem rozebíráme, jestli je hinduismus násilný a zda je třeba se bát karmy

Hinduisté z různých částí Indie se vydali na pouť do města Ajódhja v severovýchodním regionu Uttarpradéš nedaleko hranic s Nepálem, aby viděli slavnostní inauguraci nového chrámu postaveného na místě, které je údajně rodištěm jednoho z jejich nejpopulárnějších bohů Rámy.

Premiér Naréndra Módí dokonce držel 11 dní speciální očistnou proceduru.

Přijeli mnozí politici, diplomati a bollywoodské hvězdy. Vláda do transformace města nalila tři miliardy dolarů, ulice zdobily květiny, šafránové vlajky, které symbolizují sílu a odvahu země, Rámovy podobizny a billboardy s Módím, který se v jarních volbách bude ucházet o třetí funkční období.

Možná proto Módí chrám inauguroval teď, přestože hotový bude až příští rok.

Kromě toho, že náboženskou otázku zpolitizoval, aby získal politické body, je sporný ještě jeden fakt. Chrám vyrostl na místě, na kterém dav radikálních hinduistů včetně některých členů Módího vládní strany před třemi desetiletími zdemoloval mešitu.

Módí místo projevení lítosti mluvil o obnovené pýše a dosažené spravedlnosti. „Už se nesmíme sklonit,“ řekl v proslovu v chrámu za 300 milionů dolarů.

Jeho neoficiální životopisec Nilandžan Machopadjaj o inauguraci řekl, že odstartovala „éru, v níž se premiér stává nejvyšším knězem hinduismu, čímž se stírají všechny hranice mezi náboženstvím a politikou“.

