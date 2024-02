Válečná stezka: Avdijivka padla, Rusko se vysmívá Západu a Trump mu radí, ať napadne americké spojence

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

Generál Syrskyj: Co jsme popisovali v předchozí Válečné stezce před čtrnácti dny (frekvence tohoto formátu ale obecně zůstává týdenní), se také stalo: Valerije Zalužného nahradil v čele ukrajinské armády Olexandr Syrskyj, muž s pověstí tvrdého důstojníka ze sovětské školy (ale zároveň osvědčeného z bojů předchozích dvou let, v nichž vedl ukrajinské pozemní síly).

Existují obavy, co změna s ukrajinskou armádou udělá, ale neukvapujme se v odsudcích. Personální výměna se pro Ukrajinu může ukázat být špatná, ale může být i pozitivním impulzem. Každopádně skončila nejistota v otázce šéfa armády, která byla pro Ukrajinu dlouhodobou přítěží. A generál Zalužnyj si zaslouží velký dík za to, co pro svou zemi udělal.

Co znamená pád Avdijivky: Přerov nebo Česká Lípa, tak bylo před ruskou invazí velké východoukrajinské město Avdijivka. Zbyly z něj zničené ruiny, ukrajinská armáda ho po měsíce dlouhé bitvě tváří v tvář hrozícímu obklíčení opustila.



Pokud dobytí ruin lze považovat za úspěch, je to největší úspěch ruské armády od dobytí Bachmutu, který byl po úporné bitvě v podobném stavu. Ví se, že ruská strana měla u Avdijivky obrovské ztráty; o těch ukrajinských je známo velmi málo.

Padl každopádně důležitý opěrný bod, který Ukrajinci na východě země měli, a existují obavy, že Rusko bude nyní do nitra ukrajinského území moci