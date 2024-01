Rick Owens a jeho nafukovací holinky pobláznili pařížský týden módy

Jako by si obyvatelé hororového ústavu pro choromyslné uspořádali kreativní textilní workshop… Ve vlastním pařížském domě uvedl svou novou kolekci na podzim a zimu 2024 věhlasný módní návrhář Rick Owens. V brutalistických siluetách, kterým vévodily nafukovací gumáky, se ukrývala i citlivost pozorovatele s jemným smyslem pro humor.

„Vím, že vypadám nepřívětivě, ale nejsem,“ řekl o sobě v rozhovoru módní návrhář Rick Owens. Stejně jako jeho roky budovaná estetika totiž skutečně i on sám na první pohled vypadá jako temný patron věštící postapokalyptickou dystopii.

„Snažím se ideálně držet stabilních hodnot, usiluji o stálost, pevnost, kontinuitu. A jsem na to hrdý. Líbí se mi být ve světě módy tím, kdo s každou kolekcí všechno neboří, nepřevrací a nepřesycuje příliš mnoha nápady,“ přemítal o své práci před více než rokem pro Esquire.

Sám sobě vlastníkem

A jestli něco Richard Saturnino Owens (ročník 1961) během desítek let v módním byznysu dokázal, pak skutečně vytvořit si rozpoznatelný rukopis a styl, který drží kontinuitu. A není to nuda, jeho přehlídky jsou vždycky událost a jeho kolekce nabízejí prostor pro nové fantazie – a nejinak je to i s tou pánskou na podzim a zimu 2024.

Na rozdíl od jiných módních domů a tvůrců nespoléhá Rick Owens na