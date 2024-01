Studio N: O kocourovi, který odhalil povahu ruského národa

Kocourek Tviks zahynul na cestě z Jekatěrinburgu do Petrohradu. Průvodčí ho nechala vyhodit z vlaku na mráz. Rusko je pobouřeno, národ hledá viníka a věc řeší i samotný šéf Vyšetřovacího výboru Ruska. Proč případ vyvolal tak silnou reakci? A co to říká o ruské mentalitě? Filip Titlbach se ptá reportérky Deníku N Petry Procházkové.