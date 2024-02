Sex v důchodu? A proč ne, říká sedmdesátiletá katolička Mamacruz

Mluvit o sexu a sexualitě ve stáří chce od tohoto týdne v českých kinech vítěz loňské Letní filmové školy, španělský film Mamacruz. Vybral si tabu hned několikanásobné: svou sexualitu zde v pokročilém věku znovuobjevuje bigotní katolička – a to i skrze sochu Ježíše.

Ochablé stárnoucí tělo skrývané v těsném korzetu, věčně mrzoutský a nemluvný manžel, nekonečné telenovely sledované po jeho pochrupujícím boku. A porno, které vnese vzruch do života sedmdesátileté hluboce věřící Cruz. To jsou základní ingredience něžného španělského snímku Mamacruz, který tento týden vstupuje do českých kin.

Těžko říct, proč sex či sexualita starých lidí na plátně působí tak provokativně. Hodně se v té souvislosti mluvilo o filmu Sedmé nebe Andrease Dresena z roku 2008, v českém kontextu pak třeba o snímku Bába z ledu Bohdana Slámy z roku 2017.

Je toto téma vnímané jako tak kontroverzní proto, že stará těla nejsou standardně krásná? Nebo proto, že nás děsí