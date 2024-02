Analogie s Hitlerovým Německem je mylná. Rusko je po všech stránkách upadající velmoc, říká Barša

„Představa, že by se Putinovi na Ukrajině podařilo zabrat území a napadl by další státy, například pobaltské, se mi zdá nemožná,“ říká profesor politologie Pavel Barša, který vysvětluje současnou situaci ve světě. „Už vlastně nikdo nekontroluje dění v hlavních strategických regionech. Američané se o to pokoušejí, ale jak vidíme, nedaří se jim to a stále více se jim to vymyká z rukou,“ hodnotí.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak může skončit válka na Ukrajině.

Jak prezidentské volby v USA ovlivní Evropu.

Jaký vliv na domácí politiku evropských států má konflikt na Blízkém východě.

Která země bude supervelmocí 21. století.

V Evropě stále máme válku na Ukrajině, na Blízkém východě ozbrojený konflikt mezi Izraelem a Hamásem, zvyšující se napětí mezi Íránem a USA, ostřelování jemenských povstalců, válku v Súdánu. Do jakého roku jsme vstoupili?

Co na to říci? Je to špatné. Něco takového jsem ještě nezažil. Připomíná mi to začátek osmdesátých let, kdy bylo poslední vzepětí studené války po invazi SSSR do Afghánistánu a období nového kola zbrojení ruskými raketami SS-20 u nás ve střední Evropě a americkými raketami Pershing na Západě. To byl jeden z posledních momentů před rusko-ukrajinskou válkou, kdy byl svět ochromen hrůzou, co by se mohlo stát, a hrozbou atomové války. Současná situace je dokonce… nechci říct horší, ale nestálejší.

Jak to myslíte?

Tehdy to bylo minimálně přehledné. Měli jsme zde dva bloky, které na sebe měly namířené nukleární zbraně, a bylo jasné, o co jde. Právě tím, že to bylo takto jednoduše bipolárně nastaveno, se situace velmi rychle změnila, když se v Moskvě objevil reformně a pokrokově uvažující člověk. V tom momentě se úzkost z velkého nebezpečí proměnila v naději na nové uspořádání světa. V této naději jsme po pádu Berlínské zdi žili dvacet let. Druhé desetiletí tohoto století se situace začala zhoršovat a myslím si, že v současnosti jsme