Stávka strojvůdců vyšla Německo na stovky milionů eur. Může mít ale zásadnější dlouhodobý dopad

Miliony německých cestujících v uplynulých dnech jen marně vyhlížely své pravidelné vlakové spoje. V chladném zimním počasí tak někteří Němci raději nasedli do aut, aby dojeli do práce nebo třeba navštívili příbuzné.

Minulou středu němečtí strojvedoucí vstoupili do stávky, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Dopady stávky ale pocítili nejen obyvatelé, ale i tamní firmy, které se snaží kormidlovat nejistou situací v době, kdy hospodářství nezadržitelně směřuje do recese.

Nespokojení strojvůdci původně avizovali, že stávka potrvá hned šest dní, a bude tak dosud nejdelší v dějinách. Nakonec si to ale o víkendu rozmysleli a zkrátili ji o několik hodin – původně se měly vlaky u osobní dopravy zase rozjet dnes v 18 hodin, místo toho se strojvedoucí vrátili do práce už ve dvě hodiny ráno.

Tamní železniční společnost Deutsche Bahn přesto po několika dnech stávky utrpěla reputační ránu a ekonomika přišla až o stovky milionů eur. Získat ztracenou důvěru lidí a podniků tak nebude snadné.

Každý den se přitom sveze vlaky německých drah v průměru zhruba 7,3 milionů lidí. Deutsche Bahn vedle toho po kolejích přepraví také 600 tisíc tun zboží a surovin denně.

Znovu za jednací stůl

Napětí mezi vedením Deutsche Bahn a odbory GDL, které zastupují tamní strojvedoucí, stoupalo několik posledních týdnů. Nespokojení zaměstnanci postupně odmítli hned tři nabídky železniční společnosti a nakonec přistoupili ke stávce.

Odbory GDL volají po