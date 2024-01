Česko se zavázalo, že změní stávající systém péče o dlouhodobě nemocné. Místo v ústavech by měli být senioři co nejvíce ve svém domácím prostředí. Na tuto reformu přišlo z Bruselu osm miliard korun. Jenže zákon, který připravují ministerstva zdravotnictví a práce, jde přesně opačným směrem. Kritizují ho nemocnice i geriatři.

„Nemocnice není místo, kde by měl člověk bydlet.“ Plán ministerstev čelí kritice ze všech stran

Pro rodinu pětaosmdesátiletého Antonína z Plzně bylo loňské září hodně hektické. Senior se vrátil z dlouhého pobytu v nemocnici po komplikovaném úrazu a nemohl se ještě dlouhé týdny o sebe sám postarat. Dcera i syn za ním dojížděli, jak se dalo.

„Velkou pomocí byly pečovatelky, které za tatínkem docházely domů a pomáhaly mu s obsluhou, když jsme byli v práci. Nebýt toho, asi bychom uvažovali o domově pro seniory nebo jiné podobné péči,“ říká syn Petr.

O lidi v podobné situaci, jako byl Antonín, by se nově měly postarat nemocnice. Stát plánuje, že by musely těm, kteří se neobejdou bez pomoci někoho dalšího, povinně nabízet sociální lůžka. Ta by byla pro