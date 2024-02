Daniela Špinar režírovala v Bratislavě komedii Jsme v pohodě. Je to divadlo, jaké dnešní Slovensko potřebuje

Slovenské národní divadlo uvedlo o minulém víkendu jednu z očekávaných inscenací sezony, ne-li nejočekávanější.

Ne že by šlo o nějaké velkolepé výpravné drama. Spíše naopak. Je to komorní komedie, odehrává se ve studiu a před diváky stojí většinu času jen jeden herec nebo herečka.

Důvody, proč se o ní už déle mluví, jsou jiné. Shrňme si je: jde o hru Paula Rudnicka, amerického dramatika židovského původu, ve které slova buzna a lesba jen tak sviští vzduchem a kterou režíruje česká transgender režisérka Daniela Špinar.

Zdá se vám, že to bude kontroverzní? Pouze pokud za kontroverzní považujete lásku (nebo máte například problém se skatologií, ale o tom později).

Vtipnější, než očekáváte

Když Slovenské národní divadlo před dvěma lety oslovilo Danielu Špinar, nemohlo tušit, co všechno se mezitím na Slovensku stane a jak právě aktuální atmosféra v zemi, poznamenaná vládou Roberta Fica a jeho ministryně kultury Martiny Šimkovičové, udělá z této inscenace sledovanou událost.

Neboť to je ve skutečnosti to hlavní, co vzbuzuje v aktuální atmosféře na Slovensku pozornost, či dokonce obavy. Nejdříve teroristický útok na Zámecké a nyní otevřeně homofobní vyjádření ministryně kultury směrem ke queer lidem rozhodně nepřinesly do slovenské společnosti „pohodu“.

„Děsivé politické situace“ si samozřejmě všimla i režisérka Daniela Špinar. Říká sice, že se na Slovensku během zkoušek cítila