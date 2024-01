Pointa N: Tekutý hněv v Sokolově. Rakušan trochu ztratil šťávu, přesto si vedl dobře

Prezident v bilančním rozhovoru hned několikrát upozornil na chyby kabinetu Petra Fialy, ministryně obrany Jana Černochová stvrdila dohodu o nákupu 24 bojových letounů F-35 a ministr vnitra Vít Rakušan se vydal do jámy lvové v Sokolově. Tentokrát se s místními nesešel v hospodě jako minulý týden v Karviné, zamířil do místního kulturáku. Ani tak si příliš kultivovanou debatu neužil.

Dnešní dění pro vás vybrali a okomentovali Markéta Boubínová, Jan Wirnitzer a Jan Tvrdoň.

Další Rakušanova štace

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan absolvoval druhou ze série debat nazvané Bez cenzury. V podvečer zavítal do sokolovského kulturáku, kde dvě hodiny odpovídal na často naštvané dotazy z publika.

Před týdnem ho v Karviné čekala pivnice plná naštvaných odpůrců. I dnes na ministra vnitra čekaly desítky odpůrců, kteří na něj od začátku útočili hesly o vlastizradě, cenzuře nebo otázkou, zda je nacista.

„Proč lžete! Sebrali jste jim všechno,“ křičel na Rakušana jeden z kritiků. „Dopustil jste se vlastizrady, nelžete nám,“ řekl ministrovi další s odkazem na migrační a azylový pakt, který ministr za vládu odsouhlasil. „Kdy odejdete?“ ptala se tazatelka s tím, že čekat dva roky na volby vážně nechce.

I druhá zastávka předsedy Starostů tak přinesla velmi vzrušenou debatu, na niž se část lidí šla v zásadě vyřvat a ministrovi nadávat (nutno dodat, že ne všichni). Na to už musel být Rakušan připraven a do jisté míry to tak i působilo.

Ministr totiž stejně jako v Karviné odpovídal bez problémů, oproti vysloveně živelné hospodě, kde vystupoval hodně energicky, ale dnes působil, že