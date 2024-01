Brusel hrozí, že udeří na maďarskou ekonomiku, jestli Viktor Orbán vetuje pomoc Ukrajině

Pokud Budapešť na čtvrtečním summitu EU zablokuje pomoc Ukrajině, Unie se pokusí sabotovat maďarskou ekonomiku. Brusel to navrhuje v důvěrném plánu, kterým se citelně stupňuje bitva mezi Unií a jejím nejproruštějším členským státem.

Unijními představiteli navržený dokument, do nějž Financial Times nahlédly, nastiňuje strategii, jak přímo zamířit na hospodářské slabiny Maďarska, ohrozit jeho měnu a podnítit propad důvěry investorů. Cílem je poškodit „zaměstnanost a růst“, jestliže Budapešť odmítne stáhnout své veto proti pomoci Kyjevu.

Maďarský premiér Viktor Orbán se zavázal, že na čtvrtečním mimořádném summitu unijních lídrů bude poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur z rozpočtu EU blokovat.

Evropa Orbánovi: Už stačilo!

Brusel v dokumentu píše, že jestli Orbán necouvne, měli by zbylí unijní lídři veřejně oznámit, že Budapešti trvale přerušují financování z eurofondů. Účelem je vyplašit trhy a vyvolat nájezd na maďarskou měnu forint a prudký nárůst nákladů na jeho půjčování.

„Je to vzkaz Evropy Viktoru Orbánovi: Už to stačilo, přišel čas se zařadit. Možná máte v ruce pistoli, jenže my držíme bazuku,“