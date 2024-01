„Nemám dceru v pokojíčku, ale pořád jsem máma.“ Blízcí zavražděné studentky chtějí převzít její boj za rovná práva

Obyvatelé středočeských Čelákovic se v pátek rozloučili s Eliškou Šimůnkovou, která přišla o život při masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Město nechalo na náměstí vyvěsit duhové balonky, místní na Elišku vzpomínali, objímali se, plakali a shodli se na tom, že je důležité nést Eliščin odkaz dál. „Eliška chtěla dosáhnout rovnoprávnosti a manželství pro všechny. Teď je to můj boj,“ říká její maminka.

Ačkoliv je dvanáctitisícové maloměsto během deštivého lednového odpoledne už skoro ve tmě, čelákovické náměstí nejde přehlédnout. Místní se scházejí pod osvícenými barevnými balonky, které jsou zarovnané v řadách a tvoří nad jejich hlavami duhu jako symbol rozmanitosti a rovnoprávnosti. Balonků jsou skoro tři tisíce a nafoukli je žáci a žákyně místní školy.

Dáma, která stojí s dalšími lidmi v hloučku, svírá v jedné ruce mikrofon a v druhé malou duhovou papírovou vlajku. Zdraví se s ostatními, objímá je a sleduje, jestli je před začátkem vzpomínkového koncertu všechno v pořádku. Jmenuje se Lenka Šimůnková a tuhle akci pro svou zesnulou dceru pořádá. Zrovna dnes by bylo Elišce jednadvacet let.

Po pěveckém vystoupení dětí se Eliščina máma ujímá slova. Lidé chtějí být co nejblíž a obepínají malé pódium do půlkruhu. „Má dcera několik let