Konec Istanbulské úmluvy pomohl ODS a lidovcům. Ušetřil je sněmovní debaty v jednom šiku s SPD

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) byl minulý týden ve schizofrenní situaci. Za vládu měl v Senátu hájit Istanbulskou úmluvu, z pohledu jeho strany však bylo žádoucí, aby neprošla. Její případné projednávání ve Sněmovně by totiž pro občanské demokraty a také lidovce znamenalo jen negativní publicitu. Při jednání by se dostali do jednoho šiku s SPD. „Sněmovně jsme ušetřili několik jednacích dnů a trošku nepříjemné spojení ODS a KDU-ČSL s SPD,“ přiznal vlivný senátor ODS.