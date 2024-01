Státní Digitální informační agentura (DIA) spustila minulý týden aplikaci eDoklady, která má usnadnit prokazování při návštěvě úřadů. Systém nicméně nevydržel vysoký nápor uživatelů a byl několik dní nedostupný. Nejslabším místem bylo ověřování skrze takzvanou Identitu občana, ta je přitom základním nástrojem pro elektronickou komunikaci se státní správou. „Čekali jsme problémy jiného charakteru,“ říká v rozhovoru pro Deník N šéf DIA Martin Mesršmíd. Podle něj mají digitální systémy veřejné správy jen omezené možnosti zvýšení kapacity –⁠⁠⁠⁠⁠ mimo jiné proto, že se do řady z nich dlouhé roky neinvestovalo.

Kapacitu Identity občana potřebujeme zdesetinásobit, chce to vzít z gruntu, říká šéf národní digitální agentury

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak Digitální informační agentura reagovala na problémy se službou eDoklady?

Je státní správa připravená na nápor v souvislosti s přihláškami na střední školy?

Jak může v digitalizaci pomoci státní cloudové centrum?

Před týdnem si veřejnost mohla začít stahovat aplikaci eDoklady. Já sám jsem si ji stáhl asi pět minut po zveřejnění, tehdy ještě vše fungovalo správně. Chvíli poté se ale začaly objevovat první problémy. Jak běží systém nyní?

Nyní je situace opět dobrá, ale stále ji sledujeme. Jak hlášení od uživatelů, tak všechna data a grafy, sledujeme registry, počty nových registrací, hlídáme telemetrii (technologie, která umožňuje dálkový přenos dat, pozn. red.). I když i ta by mohla být lepší. Vypadá to nicméně, že se to zhruba od úterního rána chová slušně. Ještě v úterý byla kolem poledne jedna čtvrtina NIA (Identita občana, takzvaná. Národní identitní autorita, pozn. red.) pod zátěží, ale od úterních třinácti hodin nevidíme žádné incidenty.

Bylo by dobré zmínit, že problém nebyl v samotné mobilní aplikaci.

Každá aplikace funguje na nějakém koncovém zařízení a ta dávala jeden požadavek. Ten poslala na back-end Portálu občana, jiné požadavky se posílají napřímo na NIA. A ta byla dotazy přetížená.

V reakci na problémy jste upravovali systém tak, aby se méně často dotazoval a tím vytvářel méně požadavků, které by ho mohly zahltit. Znamená to, že byl systém předimenzovaný?

Z hlediska bezpečnosti to bylo nastaveno tak,