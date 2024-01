Kdo chce ustoupit Putinovi, nese spoluzodpovědnost za jeho zločiny. Odpověď Robertu Ficovi

Nalijme si čistého vína. Všichni si přejeme mír, aby přestalo ostřelování, aby Ukrajinci přestali umírat. Je tu však jedno „ale“. Je velmi důležité, jakým způsobem bude mír uzavřen.

Mír je teď jako pacient nakažený smrtelnou nemocí zvanou ruský režim. Je důležité ho vyléčit úplně, aby byly všechny výsledky v pořádku, ne aby se jen utlumila bolest a pacient byl propuštěn, protože když zmizí bolest, neznamená to, že zmizela i nemoc. Dříve nebo později o sobě dá zase vědět.

Hlavní není pouze zastavit válku, ale porazit Putinův režim. Je nutné to udělat tak, aby Putin nemohl nic prezentovat jako své vítězství, jinak se systém restartuje a nám nezbude než hádat, kdo je další na řadě.

Ti, kteří chtějí dosáhnout s Putinem kompromisu tím, že mu ponechají okupovaná území, a trvají na zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, jsou buď podplacení, nebo naivní. Ani nevím, co je horší. A pokud prohlašují, že to dělají kvůli tomu, aby netrpěli civilisté na Ukrajině, je to lež. Na lidi a na Ukrajinu zvysoka kašlou, chtějí, aby netrpěl pouze jediný člověk –