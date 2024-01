Občanství i pravnoučatům uprchlíků před komunismem? Vláda je pro, SPD v nich vidí korespondenční voliče

Ve Sněmovně čeká na projednání zákon, podle nějž by na české občanství mohli dosáhnout další potomci exulantů před komunistickým režimem. Návrh podává skupina koaličních poslanců. Přinejmenším od části opozice lze čekat tvrdou kritiku. Šéf SPD Tomio Okamura novelu spojuje s korespondenční volbou. Na dezinformační scéně se šíří, že občanství dostanou i potomci vyhnaných sudetských Němců, to ale zákon neumožňuje.

Přiznání občanství lidem s českými kořeny by samo o sobě nejspíš nebylo politicky třaskavé téma. Média by citovala předkladatele novely s argumentem o odstranění historické křivdy a zákon by hladce prošel. Nebýt ovšem toho, že koalice a opozice zároveň ve Sněmovně svádějí urputný zápas o korespondenční volbu.

Občanství totiž znamená i hlasovací právo. A představa, že by jej získali i další lidé v zahraničí, kde jsou ANO a SPD volebně slabé, je přinejmenším pro část opozice trnem v oku.

„Vy totiž ruku v ruce s tou korespondenční volbou navrhujete zákon, že chcete dávat nově státní občanství i potomkům Čechů, kteří migrovali do zahraničí, a to až do čtvrté generace. To znamená lidi, kteří tady nikdy nežili, neplatí tady daně, neumí ani česky,“ kritizoval návrh nedávno na CNN Prima šéf SPD Tomio Okamura.

Historická křivda

Poslankyně Eva Decroix (ODS), která je jednou z navrhovatelek zákona, Deníku N řekla, že zákon