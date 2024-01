Metafora zahrady v současném umění

Výstava Gardening of Soul v Domě umění Ústí nad Labem je součástí programu Gardening of Soul: In Five Chapters, který se zabývá tématem zahrady a zahradničení prostřednictvím metafor současného umění.

Tento víceletý program realizovaný na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je členěn na několik částí, které se vzájemně prolínají. To zahrnuje tvorbu uměleckých děl ve veřejném prostoru, zapojení lokálních komunit nebo rezidenční pobyty zahraničních umělců v České republice a českých umělců na Islandu. Součástí projektu je také mezinárodní konference a prezentace vytvářených uměleckých děl.

Díla lze rozdělit do tří částí, z nichž jedna vyrůstá z dlouhodobé spolupráce se zahraničními umělci a umělkyněmi Oliou Fedorovou (UA), Barbarou Herold a Florianem Huthem (DE), Stephenem Hobbsem a Marcusem Neustetterem (ZA/AT), Finnbogim Péturssonem (IS), Andreou Resner (CRO), Man Tinem (HKG), Wong Wo Bik (HKG), kteří v minulých měsících absolvovali rezidenční pobyty v Domě umění Ústí nad Labem koncipované tak, aby jim umožnily prolínat vlastní zájem o problematiku zahrady s místní postindustriální atmosférou. Vedle nich se na výstavě představí Michaela Labudová a Jan Krtička, kteří měli možnost se seznámit s prostředím východního Islandu, kde byli na rezidenčním pobytu ve Skaftfell Art Center, na nějž navazují ve svých dílech.

V neposlední řadě potom na výstavě umělkyně a umělci Jiří Černický, Jiří Bartoš a Jan C. Löbl, Jiří Philippe Janda a Václav Mach, Zdena Kolečková, Jiří Kovanda a Ivana Lovětínská a Robert Vlasák realizují projekty připravované pro veřejný prostor ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Předlice, Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem, senior centrem Domov Velké Březno, Základní uměleckou školou Most a ústeckou univerzitou. Projekty prezentované v rámci výstavy Gardening of Soul přitom spojuje zájem tvůrců o hledání ztracené rovnováhy mezi jedincem a přírodním či sociálním okolím, která ho obklopují. Hledání, které stejně jako péče o zahradu vyžaduje trpělivou účast, pochopení a angažovanost.

Výstava Gardening of Soul je výstupem z výzkumného, uměleckého a výstavního programu Gardening of Soul: In Five Chapters podpořeného grantem v rámci EHP a Norských fondů 2014–2021.