U některých vystoupení jsem měla pocit velké nedůstojnosti, říká zmocněnkyně k senátní debatě o úmluvě

Senát ve středu nesouhlasil s ratifikací Istanbulské úmluvy. Několikahodinové jednání přímo v sále sledovala také zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Ta se v posledních měsících intenzivně věnovala vysvětlování úmluvy senátorům a snaze prosadit její ratifikaci. „Vnímám to jako prozatímní vítězství dezinformační scény a dezinformačních narativů, nikoliv jako vítězství definitivní,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jaký signál vysílá rozhodnutí do společnosti?

Podlehla část Senátu dezinformacím?

Kdo je vítězem včerejšího hlasování?

Proč Laurenčíkovou odmítly přijmout některé senátorské kluby?

Co jste si říkala, když pozdě večer úmluva neprošla?

Cítila jsem velký a upřímný smutek za všechny lidi, kteří se dlouhodobě snaží upozorňovat na to, že té problematice je v České republice věnovaná malá pozornost a politická podpora. Proto se ty problematické segmenty neposouvají dostatečně rychle.

Cítila jsem i určitý smutek z toho, jaký typ argumentů vlastně převálcoval skutečnou podstatu, smysl a potenciální přínos úmluvy. Nebyly to argumenty racionální, které by se opíraly o reálná fakta, hlubokou znalost toho dokumentu a které by vycházely z reálného kontextu.

Byly to