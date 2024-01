Pointa N: Istanbulská výmluva. Jak senátoři porazili genderovou ideologii

Česko je zachráněno! Nebudou u nás žádné stovky nových pohlaví, žádná manželství gayů, žádné povinné hlásání genderismu ze strany médií. Dokonce se zabránilo i zákazu ženské obřízky! Ale vážně: před čím nás to vůbec naši senátoři a senátorky ochránili, když zatrhli Istanbulskou úmluvu?

Čtvrteční dění shrnul a okomentoval Jan Úšela.

Výhra omezenosti

Karel přišel po šichtě domů. Udřený z práce měl hlad a těšil se na teplou večeři. Jiřina ale odsekla, že mu nic nenavaří. Je prý unavená, tak ať se obstará sám. Jenže Jiřina je ženská a ženské mají vařit a starat se o domácnost, kontroval Karel. Svou ženu za neplnění domácích povinností náležitě potrestal dobře mířenou ranou pěstí a pak jí ještě v posteli ukázal, kdo je tady pán.

Jiřina na něj za to chtěla zavolat policii. Pak se ale zastavila. V Česku přece neplatí Istanbulská úmluva zakazující „genderově chápané násilí“. A tak sklapla podpatky a uvařila, aby se zachovala tak, jak se má její gender podle Karla chovat.

Kdyby se taková příhoda odehrála doopravdy, Jiřina by se ve skutečnosti na platnost či neplatnost Istanbulské úmluvy ohlížet nemusela. Úmluva neúmluva, měla by už nyní právo policii zavolat, muže-násilníka nechat vykázat z bytu a obvinit ze znásilnění. Jenže i kdyby policisté konali, neodešel by pak Karel od soudu bez trestu nebo třeba jen s podmínkou?

Tak či onak, Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, jak se „Istanbul“ oficiálně jmenuje, by Karlovi vyšší trest