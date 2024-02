Co Češi stále neví o první republice a hlavně o Benešovi

Je to, jako když skládáte puzzle. Zdá se vám, že už konečně máte o první republice všechny dílky informací, hodně jich po listopadu 1989 přibylo, je jich celá hromada, ale nakonec se ukáže, že jich asi dost chybí. Složený obrázek totiž nedává smysl, je děravý.

Dnes díky editorským i původním pracím historiků Jana Cholínského a Martina Nekoly víme – tedy můžeme vědět – podstatně víc.

Jimi editované naprosto klíčové knihy Josefa Kalvody Geneze Československa a Sovětizace Československa a Rudolfa Kopeckého Vzpomínky starého novináře s podtitulem „Proti Benešovi, nacistům a komunistům“ se ale moc neprodávají. Neví se o nich, nejsou v největších knihkupectvích.

Edvard Beneš dnes již není nedotknutelný, ale širší veřejnost jej má spojeného převážně s „těmi dekrety“, které „s ohledem na kolektivní přisuzování viny“ nutily k útěku, k vyhánění a umožnily násilně vysidlovat sudetské Němce, (termíny kurzivou jsou slova česko-německé deklarace) a to přece bylo dobře…

A tak pořád ve veřejném mínění platí, jako by se všechno zvrtlo k horšímu až únorovým pučem (1948). Jako by „třetí republika“ (1945–1948) nebyla přípravou na nástup totalitního režimu. Lze předpokládat, že jmenované knihy proto půjdou proti srsti i velké části čtenářského publika – a proto je ani nebude vyhledávat a číst. Máme přece konečně útěšný obraz první republiky pevně zafixovaný – a teď nám do něj bude někdo čmárat a škrtat v něm? Beneš je jako prvorepublikový ministr zahraničí, předseda vlády a od roku 1935 prezident vesměs šetřen. Byl přece do poslední chvíle mužem Masarykovy nekompromisní volby. Nikdo dosud dostatečně jasně neřekl, že