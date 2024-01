Od ostrých recenzí k jásavému poptimismu. Když lidé nechtějí novou hudbu, nepotřebují ani kritiky

Pitchfork vznikl v roce 1996 jako blogerská stránka hudebního fanouška Ryana Schreibera. Ten miloval různé tištěné fanziny a jejich kouzlo se pokusil přenést i na začínající internet. Stránka se od začátku orientovala především na recenze hudebních alb. Už v začátcích se tam publikovaly čtyři recenze denně, doplněné o rozhovory, novinky a další informace z prostředí hudby.

Původně se Pitchfork profiloval jako médium, které psalo především o alternativní hudbě. Jméno si vybudoval na tom, že začátkem nového tisíciletí se mu podařilo zachytit další silnou vlnu nezávislé scény, kterou tvořily kytarovky, americana, písničkáři, taneční scéna, a především velká jména jako Arcade Fire, Bon Iver, Sufjan Stevens, Daft Punk nebo Strokes.

Jeho vliv na hudební scénu byl velmi silný, a to především v recenzích. Pokud vychválil daného zpěváka, projevilo se to i na samotném prodeji alb. Platilo to i v opačném případě, kdy někoho zkritizoval.

Recenze byly často ostré a provokující. Stávalo se, že