Běžíme o život, ale uděláme vše, abychom se válce vyhnuli. Že mám mlčet, je scestný nesmysl, říká Řehka

Náčelník generálního štábu Karel Řehka se za dobu ve funkci stal terčem útoků opozičního hnutí ANO, které mu vyčítá, že mluví o válce. Šéf armády v rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, proč se do komunikace tématu, které českou společností nerezonovalo, pustil a co jeho slova znamenají. „Poslední, kdo si přeje válku, jsou vojáci. Vojáci nebývají ti, kdo ji způsobí, ale jsou ti, kteří v ní umírají,“ říká. Kromě toho Řehka odpovídá třeba i na to, jak o válce mluvit nebo nemluvit s dětmi.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Co pro veřejnost znamená, když slyší slova o tom, že se chystáme na válku?

Jak armáda tyto kroky vysvětluje politikům a veřejnosti?

O čem mluvit nebo nemluvit s dětmi?

Proč Česko nyní více utajuje strategické smlouvy?

Když vás Češi slyší říkat, že se chystáme na válku s vyspělým protivníkem s jadernými zbraněmi, co si z toho mají odnést?

Jen na začátek: jedna věc je, co říkám, druhá, co se říká, že říkám, a co mi někteří předhazují. Komický příklad je, když někdo říká: ‚Proč proboha Řehka straší jadernou válkou o Vánocích.‘

Souhlasím, to by bylo nesmyslné. Jenže zaprvé jsem jadernou válkou nikde nestrašil, za druhé už vůbec ne o Vánocích. Je to věta z předmluvy ke Koncepci výstavby Armády České republiky. Že ji nějaký novinář vytáhne a se šťavnatým titulkem to publikuje 23. prosince, to není, že Řehka straší.

Počítám, že tu předmluvu jste nepsal před Vánoci.

Měsíce předtím. V nějaké debatě jsem slyšel, že chodím do médií moc často a straším. To nedělám. Já se jen snažím popisovat realitu. Výtky, že to je moc často, vycházejí z toho, že se mě novináři ptají.

A co to tedy má pro občana znamenat, když ta slova slyší?

To, že nemůžeme vyloučit, že se v horizontu několika let ocitneme v konfliktu. Je potřeba udělat všechno pro to, abychom se tomu vyhnuli. A kdybychom se tomu vyhnout nemohli, aby to pro nás byla co nejmenší tragédie. Vyhnout se tomu dá jen tak, že