Bulharsko chce Rusku zabavit černomořský rezort. Začalo v něm vidět bezpečnostní hrozbu

Bulharští poslanci připravují zákon, který by zemi poskytl kontrolu nad rozsáhlým luxusním turistickým rezortem u bulharského pobřeží, který vlastní Ruská federace. Až doteď jej sice řídili Bulhaři, ale zřejmě jen proto, že se na ně osobně nevztahují mezinárodní sankce. Někteří politici a aktivisté totiž tvrdí, že jde o bezpečnostní hrozbu – rezort leží na strategickém místě a úřady nemají o dění za jeho zdmi tušení, informovaly RFERL a Euractiv.

Dlouhá izolovaná písčitá pláž s výhledem na východ slunce, luxusní hotelový rezort situovaný v hustém lese přímo u Černého moře. Návštěvníci mohou využívat četná sportoviště, konferenční centra, a dokonce školu a observatoř.

Pro mnohé idylická dovolenková destinace poblíž bulharské Varny má ale jednu podstatnou vadu na kráse: technicky vzato neleží v Bulharsku. Komplex i přilehlé pozemky totiž vlastní město Moskva a bulharské úřady na ně nemají možnost dosáhnout. A až donedávna s tím bulharští představitelé neměli vůli něco dělat.

To se ale možná zakrátko změní – bulharští poslanci totiž připravují zákon, který by ruské vlastnictví uvolnil a poskytl Bulharsku nad obrovským přímořským turistickým centrem Kamčija (viz mapu níž) kontrolu