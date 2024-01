Lídrům opozice nešlo o věcnou diskuzi, nýbrž jen o obstrukci, říká ústavní soudce Šimíček o verdiktu k důchodům

„Právně nejjednodušší byly obstrukce. Kdyby toto byla jediná námitka, myslím si, že to skončí 15 : 0. Asi nejtěžší bylo najít shodu na legislativní nouzi,“ popisuje ústavní soudce Vojtěch Šimíček. V rozhovoru pro Deník N také vysvětluje, proč nález pléna ohledně nižší valorizace penzí zkritizoval obstrukční jednání opozičních hnutí a jak se hledá míra mezi obstrukcemi a řádným prostorem pro opozici.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Na čem bylo pro plénum Ústavního soudu nejtěžší najít shodu?

Jak se hledá hranice mezi obstrukcemi a řádným prostorem pro opozici?

A proč nebylo snížení valorizace penzí retroaktivní?

Ústavní soud podle poslance Jana Laciny (STAN) také rozhodl, že „je zásadní rozdíl mezi obstrukcí a destrukcí“. Vnímáte to stejně?

Parlamentní menšina má právo na obstrukci, ale přehnaná obstrukce může být hodnocena i jako zneužití práva.

Ústavní soud jasně řekl, že parlamentní menšina může obtížně argumentovat porušením jejího práva důstojně se podílet na zákonodárném procesu za situace, kdy ve skutečnosti toto právo vlastně ani uplatňovat nechce a času a prostředků, které má, využívá prakticky výhradně k obstrukcím. Za dané situace Ústavní soud těžko může označit jako protiústavní porušení práva parlamentní menšiny, když ta své právo nevyužívala, využívat nechtěla a pouze je zneužívala k jiným účelům.

Měl to být obecnější apel i s ohledem na to, co se nyní děje v Poslanecké sněmovně třeba kolem korespondenční volby?

To